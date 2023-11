Caern tem coletores de tampinhas plásticas e óleo no Partage Shopping Mossoró

Equipe da Caern em Mossoró estará arrecadando tampinhas plásticas e óleo usado de cozinha em estande no Partage Shopping Mossoró. A ação termina próximo domingo, 5 de novembro e ocorre durante a feira Entre Elas Expo Week. A Estação Lixo Zero estará mostrando experiências positivas de empresas na área da reciclagem e ações em prol do meio ambiente.

Na atendimento ao público da sede da Caern Mossoró, no bairro Bom Jardim, estão coletores de tampinhas e óleo há um ano. Até agora mais de cem quilos de tampinhas plásticas e 110 litros de óleo de cozinha usado coletados, deixaram de poluir o meio ambiente. A população também pode contribuir entregando esses materiais no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira na sede da Caern em Mossoró.

Todo o material é revertido para entidades filantrópicas. “Queremos aumentar a participação no nosso projeto que vem se mostrando fundamental para a conscientização ambiental de nossos colaboradores e do público externo”, reforça o gerente da Regional Oeste José Celino Júnior. Durante a Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho (Sipat), no mês de setembro, ocorreu gincana que estimulou a participação dos colaboradores no recolhimento de tampinhas e de óleo, ampliando a participação dos empregados.

As tampinhas recolhidas pela Caern em Mossoró são entregues à Associação de Pessoas com Deficiência Física de Apodi (APDA) para reverter em compra de cadeiras de rodas e o óleo é destinado para o Albergue de Mossoró que vende o produto para manter a instituição.

RECICLAGEM

Colaboradores da Caern em Mossoró também fazem doação de material reciclável para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mossoró (ASCAMAREM). As contribuições são feitas do que é coletado nas residências dos trabalhadores e o que é produzido nas unidades da Caern na sede e na área operacional.

FEIRA

A Expo Week Entre Elas é uma feira multissetorial de empreendedorismo feminino. Serão mais de setenta e cinco empreendedoras envolvidas diretamente no evento, que contará com os mais variados produtos e serviços, entre eles artesanato, moda, beleza, saúde, educação e papelaria. Durante o evento também vão ocorrer palestras e oficinas.