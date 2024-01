Caern suspende abastecimento em Vilas de Serra do Mel e comunidades rurais de Mossoró

As vilas Guanabara, Paraná e São Paulo em Serra do Mel e as comunidades Maracanaú, Cordão de Sombra I e II, Muluguzinho e Favela no município de Mossoró estão com abastecimento suspenso, segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

A Estação de Bombeamento III que envia água para essas áreas teve ocorrência de vandalismo, com danos aos equipamentos elétricos e cabos. A previsão é religar o abastecimento na quinta-feira 25 à noite. Após religar são necessárias 72 horas para normalização do envio de água.