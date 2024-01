Caern suspende abastecimento em mais dois bairros de Mossoró

A Caern está realizando uma manutenção eletromecânica emergencial no Poço 22, que apresentou problemas mecânicos na tarde desta terça-feira (16), provocando a suspensão do abastecimento do bairro Presidente Costa e Silva e Urick Graff, em Mossoró.

A manutenção deverá ser concluída até a noite desta quinta-feira (18), quando o poço deverá ser religado. Após a reativação do sistema, o abastecimento das localidades afetadas será retomado de forma gradativa e normalizado num prazo de até 48 horas.

Outros bairros

Já os bairros Nova Betânia, Aeroporto I e II e Bela Vista seguem sem previsão de normalização em seu abastecimento, devido a quebra do poço 6.

Algumas dessas regiões tem mais de 40 dias sem água, o que agrava a situação em Mossoró.