Caern retirou ligação clandestina que furtava 20 mil litros de água por hora da adutora Jerônimo Rosado em julho

A Caern vem realizando fiscalizações sistemáticas para retirar ligações clandestinas da adutora Jerônimo Rosado. De junho de 2023 até meados de julho de 2024 foram encontrados doze diferentes tipos de intervenções com objetivo de retirar água indevidamente ao longo da adutora. O tipo de intervenção encontrada em 15 de julho pode retirar cerca de 20 mil litros de água por hora do sistema, o suficiente para abastecer uma cidade como Triunfo Potiguar.

A Jerônimo Rosado atende Serra do Mel, parte da zona urbana de Mossoró e comunidades rurais mossoroenses. A última ação ocorreu no dia 15 de julho, às margens da BR-304, próximo a entrada da cidade de Paraú. Foram encontrados canos irregulares conectados ao sistema de abastecimento. Para se ter uma ideia foi instalado um cano direto na ventosa e deste cano tinha oito tubos conectados de menor diâmetro. É possível que a partir destes oito canos menores possam ser feitas outras inúmeras derivações para atender diferentes locais. As ventosas são equipamentos que existem ao longo da adutora para retirar o ar do sistema e necessários para o funcionamento correto do envio de água.

Furto de água é crime, além de danificar os equipamentos da Companhia que é obrigada a parar várias vezes o sistema para reparo. É comum que as pessoas também furtem o produto para aguar plantações. Os sistemas da Caern existem para garantir abastecimento humano e foram projetados para atendimento de cidades e comunidades conforme abrangência contratual prevista no Marco Regulatório do Saneamento.

“A Caern vem fazendo trabalho contínuo de mapeamento das derivações da adutora Jerônimo Rosado entre Assú em Mossoró e também fará nas derivações que abastece comunidades rurais de Mossoró e Serra do Mel. O objetivo é garantir o abastecimento das cidades e comunidades previstas em área de abrangência contratual ”, ressalta o Superintendente de Operação e Manutenção da Caern Ewerton Siqueira. Ligações irregulares podem ser denunciadas pelo telefone gratuito 115 de forma anônima.