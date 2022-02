Caern reformou 25 prédios de atendimento ao público

A Caern está reformando escritórios de atendimento para garantir mais conforto e segurança aos clientes e colaboradores. Serão investidos mais de R$ 4 milhões em diversos prédios no Rio Grande do Norte. Em 2021, durante o segundo semestre, foram 25 prédios reformados e a expectativa é chegar ao dobro disso até o final de 2022.

As reformas foram concluídas em: Acari, Afonso Bezerra, Alto de São Manoel e Santa Delmira em Mossoró, Angicos, Apodi, Areia Branca, Baía Formosa, Carnaúba dos Dantas, Goianinha, Grossos, Jardim do Seridó, Lajes, Monte Alegre, Paraná, Parelhas, Pedro Avelino, Pedro Velho, Pipa, Portalegre, São Fernando, São José do Campestre, Sede da regional Pau dos Ferros, Tibau e Tibau do Sul. A Caern avança em melhorias para atender melhor seus clientes.

Atualmente estão em reforma os escritórios de Parnamirim, Riachuelo, Caraúbas, Alto do Rodrigues e Currais Novos. Ao longo de 2022 outras cidades serão contempladas. São os mais diversos tipos de serviço realizados, desde troca de pisos, manutenção da rede hidráulica, elétrica e reposição de material.

O comparecimento presencial nos escritórios da Caern deve ser feito, de preferência, com agendamento prévio no site www.caern.com.br. Somente com o agendamento informando a data e o horário de comparecimento, o cliente deve se dirigir ao escritório. Lembrando que para acesso ao prédio da Caern é necessário apresentar cartão de vacina, seja na versão impressa ou digital.