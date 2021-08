Caern reformará seus escritórios de atendimento em todo o estado até junho do ano que vem

Até junho de 2022, a Caern pretende ter reformado 60 dos 150 escritórios existentes no Rio Grande do Norte. Segundo a companhia, serão investidos cerca de R$ 4 milhões para oferecer mais conforto ao cliente e melhor ambiente de trabalho para os empregados.

As obras foram iniciadas em julho deste ano em Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Apodi, Areia Branca, Pedro Avelino, Lajes, Pedro Velho e Jardim do Seridó. As próximas cidades com reforma nos escritórios são: Montanhas, Acari, Parelhas, Currais Novos e Afonso Bezerra, estendendo-se para outras cidades. A ideia é manter o contrato de manutenção para os próximos cinco anos.

“Essa reforma é histórica para a Caern. Estamos trabalhando nas diversas regiões do Estado. Encontramos muitos escritórios com problemas estruturais, necessitando de reparos na parte elétrica e hidráulica, pisos. Estamos fazendo uma reforma completa”, ressalta a diretora administrativa Juliana Ubarana.

Outro ponto lembrado pela diretora é a importância de receber bem o cliente, com atendimento humanizado e ambiente acolhedor. “A Caern como empresa pública reinveste o que arrecada em benefícios para a população. Esse é o nosso compromisso com o Rio Grande do Norte”, afirma.