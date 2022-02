Caern realiza ações para melhorias no abastecimento de Caraúbas

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da cidade de Caraúbas, no Oeste Potiguar, passou por melhorias nos últimos meses. A Caern desenvolveu uma série de ações para melhorar o atendimento da população. Dentre as ações realizadas é possível destacar a substituição de 200m de tubulação da adutora.

Foi interligada uma rede nova para atender o Alto de São Severino. No intuito de evitar furtos que afetam o abastecimento, a Companhia substituiu os cabos de cobre para alumínio, e os quadros foram trocados por modelos mais modernos. Além disso, a Caern tem realizado um monitoramento da pressão da rede, para melhorar a distribuição de água na cidade.

“A Caern está empenhada no abastecimento de toda a população potiguar. Na cidade de Caraúbas temos realizado investimentos para que a água chegue na torneira do cidadão e temos acompanhado isso diretamente, com diversas visitas técnicas da diretoria na cidade. O que está ao alcance da Companhia está sendo feito, contudo, a solução definitiva para o município requer a união de esforços para investimentos que garantam a segurança hídrica”, afirma o diretor presidente da Caern, Roberto Linhares.

Em 2022, a Caern realizará investimentos de R$1,2 milhão na cidade para conclusão de obra de ampliação do abastecimento de água. Estão contemplados implantação de rede de abastecimento, instalação de peças e equipamentos em três reservatórios e em uma Estação Elevatória de Água (EEA).

O escritório da cidade de Caraúbas está sendo reformado, para atender melhor a população da cidade de Caraúbas. A previsão é que o mesmo seja entregue até o final do mês de março.