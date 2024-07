Caern prorroga serviço em tubulação da adutora Jerônimo Rosado

A execução do serviço de retirada de vazamento na adutora Jerônimo Rosado se estenderá e a previsão é religar o sistema para a cidade de Mossoró até o final da manhã desta terça-feira (16). A equipe encontrou dificuldades no local como área encharcada na zona rural de Assú, além do difícil acesso para passagem de veículos e equipamentos. No sábado (13), a adutora foi danificada por obra executada por uma empresa de energia eólica. Após religar o sistema são necessárias 72 horas para normalização do abastecimento dos bairros afetados em Mossoró.

A adutora é responsável por parte do abastecimento de Mossoró e a suspensão do abastecimento afeta os bairros: Alto do Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Barrocas, Bom Jardim, parte da Boa Vista, parte do Santo Antônio, Abolições, parte de Nova Betânia, Aeroporto, Bom Jesus e Santa Delmira. Já as comunidades Medubin I e II, Arthur Sabino, Morada Nova e São Jacinto, que pertencem ao município de Assú, também terão abastecimento retomado no final da manhã desta terça-feira (16).

Ponte da Leste/Oeste

Durante a parada da adutora foi retirado o vazamento em tubulação da adutora Jerônimo Rosado no final de semana. A tubulação passa por baixo da ponte da avenida Leste/Oeste em Mossoró.