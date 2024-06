Caern programa paralisação no abastecimento em nove cidades para terça-feira (4)

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) agendou uma limpeza em reservatório da Adutora Sertão Central, na Estação de Bombeamento 1, para a próxima terça-feira (4). Com isso, nove cidades potiguares serão afetadas com a suspensão do abastecimento de água durante o serviço. O objetivo da ação, segundo o órgão, é garantir a qualidade da água distribuída.

As cidades de Angicos, Fernando Pedrosa, Pedro Avelino, Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardim de Angicos, Riachuelo (contando o distrito de Cachoeira do Sapo), além da zona rural de Santana do Matos, terão abastecimento suspenso das 8h da manhã à meia-noite da terça-feira.

A normalização do abastecimento ocorre em até 72 horas, após o sistema ser religado.