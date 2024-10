Caern libera a avenida Delfim Moreira no cruzamento com Alberto Maranhão no final da tarde desta quinta (31)

A Caern está trabalhando em obra de esgotamento sanitário na avenida Alberto Maranhão. Tubulações do coletor tronco de esgoto estão sendo instaladas ao longo da via. No final da tarde desta quinta-feira (31) o cruzamento da avenida Delfim Moreira com a Alberto Maranhão será liberado para trânsito, após calçamento. Mas o acesso da Delfim Moreira para a Alberto Maranhão continua fechado, pois as obras avançam em nova etapa.

A tubulação de esgoto está sendo instalada em direção à rua Rodrigues Alves (proximidades da Caixa de Água da Caern). Ao longo desta terça-feira (31) o serviço avança pela Avenida Alberto Maranhão em direção à avenida Rodrigues Alves que também terá o cruzamento fechado hoje. A previsão é que o serviço continue no prazo de até 20 dias, quando a via será totalmente liberada. A Caern investe R$ 2,1 milhão neste serviço que resolverá em definitivo problemas com transbordamento em ruas próximas da Alberto Maranhão. O coletor tronco de esgoto recebe parte dos efluentes da cidade de Mossoró e canaliza para tratamento na Estação de Tratamento Cajazeiras.