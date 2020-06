Caern interdita trecho entre avenida Delfim Moreira e Crockat de Sá em Mossoró

Na terça-feira (30), no início da manhã, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) irá interditar o trecho da Avenida Alberto Maranhão, entre a avenida Delfim Moreira e a Crockat de Sá (rua da creche Maria do Carmo), em Mossoró. A recomendação é que os motoristas evitem o trecho, pois o mesmo estará fechado nas duas faixas. A previsão é concluir o serviço na quinta-feira (2).

No local, será feita a recuperação de parte da tubulação de esgoto que foi danificada pelas chuvas ocorridas esse ano. De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), de 1º de janeiro a 26 de junho foram registrados 1.093 milímetros de chuvas. O que foi caracterizado como um inverno muito chuvoso. No ano passado, o inverno em Mossoró ficou dentro do parâmetro normal.

As ligações irregulares de água de chuva, canalizadas para dentro da rede de esgoto e o inverno intenso, danificou com mais frequência as tubulações em Mossoró. A Caern reforça o pedido à população de que retirem canalizações de água de chuva para dentro da rede de esgoto. No momento em que a tubulação é danificada pela pressão causada pela grande quantidade de água, a areia que está acima dela obstrui a passagem e os efluentes retornam para a rua. Um dano para toda a população que pode ser evitado pela atitude individual de cada proprietário de imóvel.

Redação ACS – Caern