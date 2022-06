Caern inicia serviço que paralisa o abastecimento para 15 bairros

Pelo menos 15 bairros de Mossoró, que são abastecidos pela adutora Jerônimo Rosado, estão com o abastecimento de água suspenso. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) iniciou nesta segunda-feira, 13, às 17h, o conserto do conjunto-motobomba da adutora.

A previsão é de que o serviço seja concluído até às 17h, mas a companhia alerta que a previsão para religar o abastecimento é somente no final da noite. Além disso, reforça que todo abastecimento nos bairros que são assistidos pela adutora deve ser normalizado no prazo de até 72 horas.

Os bairros de Mossoró mais afetados com a realização deste serviço são: Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Sumaré, Liberdade I e II, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, Nova Betânia e Santa Delmira.

O sistema de abastecimento de água de Mossoró é um sistema que tem duas fontes de obtenção de água, sendo uma subterrânea, que tem sua captação feita através de poços tubulares, responsável por 70% do abastecimento da cidade, e outra superficial, que chega até a cidade de Mossoró por meio da Adutora Jerônimo Rosado, que abastece 30% dos bairros de Mossoró.