Caern inicia serviço e interditará parte da Avenida Alberto Maranhão a partir de segunda, 21

A Caern inicia na segunda-feira (21), obra de substituição de coletor tronco do sistema de esgotamento sanitário de Mossoró, na Avenida Alberto Maranhão no Bom Jardim. Ao todo, a intervenção deve durar aproximadamente dois meses e será realizada em etapas, minimizando os impactos de obras dessa natureza. A orientação é que os motoristas procurem ruas alternativas e evitem o trecho da Avenida Alberto Maranhão nas proximidades da Delfim Moreira. No serviço estão sendo investidos R$ 2,1 milhões com recursos próprios.

A partir das 8 horas da manhã da segunda (21) a via será interditada. Os serviços de escavação serão iniciados no período da manhã. O primeiro trecho a ser executado será entre a rua Delfim Moreira até Afonso Pena. Em seguida, a obra avança para o trecho seguinte, entre a rua Afonso Pena até Rodrigues Alves.

COLETOR TRONCO

Coletor tronco é uma tubulação de grande diâmetro que transporta grande parte de efluentes da cidade de Mossoró. Com ligações irregulares de chuvas canalizadas erroneamente pela população para o sistema, além do desgaste natural que ocorre pela ação do tempo, é necessário trocar os tubos no trecho. Como a obra envolve escavações profundas e movimento de máquinas, pessoas e equipamentos é preciso aguardar os prazos previstos para liberação da via

EMERGENCIAL

Em julho deste ano, a Caern fez serviço emergencial no trecho da Alberto Maranhão, entre a Delfim Moreira e a Afonso Pena, para evitar o derramamento de efluentes em ruas próximas, pois vinham sendo registrados transbordamentos nas imediações do Vuco-Vuco. Por este motivo, o trecho não foi asfaltado após o trabalho emergencial. Agora será feito o serviço definitivo, incluindo o asfaltamento total da via.