Caern inicia serviço de recapeamento asfáltico da Avenida Alberto Maranhão em Mossoró na sexta-feira (31)

A avenida Alberto Maranhão, no trecho entre o cruzamento com a Delfim Moreira até a rua Rodrigues Alves, estará interditada para passagem de veículos na próxima sexta-feira (31), a partir das 8 horas da manhã. A Caern vai iniciar a fresagem (raspagem) do asfalto ainda existente na via.

O serviço se estenderá até o domingo (09/02) e é importante que os motoristas evitem o trecho procurando vias alternativas para circular. A interdição contará com o apoio da Diretoria de Mobilidade Urbana do município. O trecho da avenida Alberto Maranhão recebeu investimento de 2,1 milhão da Caern, com a instalação de um novo coletor tronco de esgoto, melhorando a qualidade do serviço prestado pela Companhia. Coletor tronco é uma tubulação de grande diâmetro que transporta parte dos efluentes da cidade de Mossoró.

*ESGOTAMENTO SANITÁRIO*

A Caern opera e faz manutenção no sistema de esgotamento sanitário que está pronto. A obra da Alberto Maranhão, de responsabilidade da Caern, já está pronta e interligada ao sistema de esgotamento da cidade.

Por ter a concessão do serviço, a Caern também recebe obras de saneamento básico para operar quando são concluídas. Atualmente, a prefeitura de Mossoró é responsável pela execução da obra de esgotamento sanitário da Bacia 2, em andamento em ruas como a avenida da Integração, Genildo Miranda, Aldo Damião, General de Gaulle, Mestre de Obras e Francisco Gomes Monteiro, no bairro Santa Delmira. Somente com a conclusão do serviço executado pelo município, com a entrega formal, é que a Caern interliga ao sistema e passa a operar as novas áreas contempladas com coleta de esgoto.