Caern informa que dezesseis municípios podem ter abastecimento reduzido a partir de hoje

A Agência Nacional de Águas (ANA) comunicou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) sobre o fechamento das comportas da Barragem Armando Ribeiro, a partir desta sexta-feira (13), que pode ocasionar redução no abastecimento de 16 cidades no estado. Anteriormente previsto para ser realizado em outubro, o serviço começa hoje e permanecerá até terça-feira (17).

O trabalho fechará comportas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Visando assegurar a continuidade do fornecimento, a Central Geradora Hidrelétrica (CGH) adotou opções alternativas como a liberação de água através do Açude Mendubim e liberação de água da Armando Ribeiro Gonçalves, nos dias que antecederam à paralização. As medidas tinham por finalidade garantir água nas áreas de captação da Caern durante a realização do serviço.

No decorrer da atividade, podem haver eventualidades que desencadeiem a diminuição da oferta de água, portanto, faz-se necessário que a população esteja atenta ao uso racional da água. Quando as comportas abrirem novamente, haverá liberação de água nos dias seguintes para também regularizar a quantidade nas captações.

As cidades que podem ter redução no abastecimento são: parte de Mossoró, Serra do Mel, Assú, Pendências, Macau, Guamaré, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Angicos, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Lajes, Caiçara do Rio dos Ventos, Pedra Preta, Jardim de Angicos e Riachuelo. Além das comunidades de Cachoeira do Sapo e de Mulungu.