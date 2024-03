Caern conclui perfuração do poço do Nova Betânia e anuncia perfuração do poço do Rincão

A empresa contratada pela Caern, concluiu na noite desta quinta-feira (13), a perfuração do novo poço 6, com profundidade de 920 metros. O investimento é de mais de R$ 10 milhões, incluindo a perfuração e equipamentos. O poço estará funcionando a partir da próxima semana, atendendo diretamente o Nova Betânia, parte do conjunto Bela Vista e reforçando toda a região Oeste de Mossoró.

A previsão é que a empresa que vai perfurar o poço do Rincão inicie o transporte dos equipamentos e sonda até a próxima semana. O poço do Rincão beneficiará toda a área leste da cidade.

Dentro do processo de colocar o novo poço para operar plenamente, é necessário cumprir o estágio da obra chamado de super-bombeamento, com a água que está no subsolo sendo descartada até que a análise feita pela Caern mostre os padrões corretos para injetar no sistema de abastecimento, fase que está em andamento durante estes dias.

Após a comprovação da qualidade da água, equipe da Companhia irá fazer a montagem de conjunto motobomba que funciona no subsolo para bombear a água e interligar o novo ponto de captação para o sistema de abastecimento de Mossoró.

Morador do conjunto Bela Vista, o publicitário Stênio Urbano fala da expectativa da comunidade com o anúncio da inauguração do P-6. “É uma grande conquista para os moradores do Bela Vista e todos os bairros aqui adjacentes, pois é um conjunto novo e temos constante falta de abastecimento de água. Mossoró tem expandido seus espaços urbanos, e a partir da inauguração desse poço da Caern, a população fica mais tranquila em relação ao fornecimento regular de água neste setor da cidade”. O novo poço 6 inicia com uma vazão prevista de 240.000 litros por hora, bem superior ao Poço 6 antigo, que fornecia cerca de 160.000 litros por hora.

*ADUTORA APODI-MOSSORÓ*

Tubulação da adutora Apodi-Mossoró está em fase de instalação na BR-304, entre os conjuntos Bela Vista e Abolição 3, dentro da área urbana de Mossoró. Outras frentes de trabalho da adutora estão na BR-405 (entre o sítio Carrasco no município de Apodi e Mossoró); também tem equipe na região de poços do sítio Carrasco e no reservatório que será construído no conjunto Bela Vista.

O presidente da Caern Roberto Sérgio Linhares destaca a importância do funcionamento do novo poço 6. “Se Deus quiser, teremos uma realidade de abastecimento de água em Mossoró já bastante melhorada nos próximos meses com a entrega do P-33, e provavelmente até o final do ano, com a chegada da água da Adutora Apodi-Mossoró,” afirma o diretor-presidente da Caern Roberto Sérgio Linhares.