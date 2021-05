Estudantes dos cursos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) lançam no Instagram o Cacto Notícias, projeto jornalístico diário voltado para notícias regionais.

Hard news

O Cacto Notícias, segundo seus idealizadores, inspira-se no modelo hard news – expressão do inglês para designar “notícia importante” – que se caracteriza pelo relato direto de fatos importantes.

Integrantes

Participam do projeto, os estudantes Ayrton Everlândio, Rafaela Lúcio e Thaiza Medeiros, de Jornalismo; e Carina Dantas de Publicidade e Propaganda. Parabéns, boa sorte e mãos à obra.

Em resposta a Bolsonaro

A apresentadora do programa Cozinha Prática, exibido na GNT, respondeu ao comentário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que chamou de “idiotas” os que permanecem em isolamento social.

Ingrediantes

Palavras de Rita: “A idiota, aqui, que até hoje fica em casa, tem uma receita deliciosa pro idiota, aí, que até hoje fica em casa… E, olha, não vai leite condenado nem tem calda rachadinha de chocolate. É um bolo de banana que nem nóis, bem saudável e consciente” (sic!).

PIB

O Ministério da Economia afirma que a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2021 aumentou de 3,2% para 3,5%, ficando em R$ 8,42 trilhões. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em um país.

Delegacia

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) propôs na Assembleia a criação de uma delegacia especializada em crimes de racismo e intolerância religiosa. São duas chagas de nossa sociedade, sem dúvida, mas será que o número de registros de ocorrências justifica a criação de estrutura policial exclusiva?

Propaganda

O prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade) tem o dever constitucional de investir em propaganda, mas também de prestar contas desse investimento. A transparência na divulgação dos veículos e pessoas contemplados seria ótimo antídoto contra planilhas falsas. Basta publicar a verdade.

Fake News

O ex-chanceler Ernesto Araújo disse na CPI da Pandemia que nunca entrou em atrito com a China. De tanto amor, daqui a pouco ele se naturaliza chinês. Virou meme.

Intolerantes

Intolerantes criticando intolerantes e vice-versa. O intolerante de esquerda critica com intolerância o intolerante de direita enquanto o intolerante de direita critica com intolerância o intolerante de esquerda. Todo intolerante é senhor da razão e só consegue ouvir a própria voz.

Júnior Escóssia

A saúde do ex-vereador João Newton da Escóssia Júnior inspira cuidados, segundo ouço falar. Fico na torcida para que se recupere o mais rapidamente possível. Júnior é uma figura humana maravilhosa.

Se Lula é candidato?

“Quando fui presidente, tivemos a maior inclusão social da história. Tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza e incluímos outros 40 milhões na classe média. Criamos 21 milhões de empregos, colocamos milhões de jovens na universidade pública… Nós vamos fazer mais e melhor, por isso o PT quer voltar à Presidência, para redemocratizar o nosso país”. Palavras do ex-presidente Lula em entrevista ao programa NewsHour, da rede americana PBS.

Museu

Hoje, Dia Internacional dos Museus, a Secretaria Municipal de Cultura faz promessa importante: entregar o Museu Lauro da Escóssia restaurado e modernizado até o final do ano. Aparentemente também será pintado de azul pela foto que vi no site da PMM.

Minha Boêmia (Fantasia)

Arthur Rimbaud

Lá ia eu, de mãos nos bolsos descosidos;

Meu paletó também tornava-se ideal;

Sob o céu, Musa! Eu fui teu súdito leal;

Puxa vida! A sonhar amores destemidos!

O meu único par de calças tinha furos.

– Pequeno Polegar do sonho ao meu redor

Rimas espalho. Albergo-me à Ursa Maior.

– Os meus astros nos céus rangem frêmitos puros.

Sentado, eu os ouvia, à beira do caminho,

Nas noites de setembro, onde senti tal vinho

O orvalho a rorejar-me as fronte em comoção;

Onde, rimando em meio à imensidões fantásticas,

Eu tomava, qual lira, as botinas elásticas

E tangia um dos pés junto ao meu coração!