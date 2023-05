Cabeleireira mossoroense Cláudia Guimarães ministrará curso na Europa

Mulher, mãe, empresária, palestrante e temente a Deus. Esta é Cláudia Guimarães, a paulista que escolheu Mossoró para morar e, utilizando tesoura e pente está mostrando que é possível se destacar na profissão. Fundadora do Cláudia Guimarães Coifeeur, a empresária se prepara para dar um importante passo na carreira profissional.

Referência nacional em cortes, Cláudia Guimarães vem ganhando cada vez mais destaque no ramo da beleza, especialmente por dividir o seu conhecimento para que outros profissionais atinjam o sucesso. Por meio de cursos e palestras, Cláudia já tem mais de 10 mil alunos em todo o Brasil.

Diante de todo o sucesso, fruto de muito empenho e dedicação, a cabeleireira se prepara para atravessar o oceano e dividir os seus conhecimentos na Europa. De 14 a 21 de maio, Cláudia Guimarães passará por Espanha e Portugal, ministrando seus cursos e provando que é possível se destacar no ramo utilizando apenas o pente e a tesoura.

Os cursos serão ministrados nas cidades de Madrid/Espanha (nos dias 14 e 15 de maio), Lisboa/Portugal (dias 17 e 18 de maio) e Porto/Portugal (dias 21 e 22 de maio). Com a proximidade da chegada de mais um momento importante para a carreira, Cláudia Guimarães relembra a sua trajetória ao longo dos 25 anos de profissão, dos quais, 15 anos são dedicados à repassar seus conhecimentos.

A empresária lembra que, por ser filha de cabeleireira, já nasceu rodeada por pentes e tesouras. “Depois de cerca de 10 anos trabalhando e aprendendo com a minha mãe Graça Cabeleireira, decidi abrir o meu primeiro salão, bem modesto, com apenas 1 cadeira e funcionava em um quarto de minha casa. Foram mais 5 anos dedicados à profissão que eu já amava”, relembra.

Em 2017, Cláudia Guimarães abriu seu salão na avenida João da Escóssia, com apenas 2 cadeiras. “Logo dobramos nossa capacidade de atendimento para 4 cadeiras. Com meu trabalho cada vez mais reconhecido e bem aceito, em pouco tempo o salão ficou pequeno e em 2019 abri o maior salão de Mossoró, em um espaço que comporta 10 cadeiras de cabeleireiro, manicures, salas de estética e designer de sobrancelhas e extensão de cílios. Além de ser motivo de orgulho gerar renda para cerca de 16 famílias, também é um desafio manter toda essa estrutura em pleno funcionamento”, ressalta.

A história de sucesso e o excelente trabalho que Cláudia Guimarães vem desenvolvendo como cabeleireira e educadora, chamaram a atenção da NB Professional, grife de produtos cosméticos que está presente em todo o mundo. A empresária, que é autoridade em cabelos, acaba de ter a linha pós química da NB com seu nome: NB pós química by Cláudia Guimarães, que foi desenvolvida para cabelos que foram submetidos a processos químicos.

Conheça Cláudia Guimarães

Cabeleireira há 25 anos, deste total, mais de 15 anos são dedicados à área educacional. Nascida de uma mãe cabeleireira, herdou a incansável busca por conhecimento. Graduada em Gesto de beleza, formaçã técnica e pós ciências nas áreas de tricologia, citologia, cosmetologia e colorimetria pela Hair School internacional, formada pela PIVOT Point, visagista, expert em cortes de cabelos, recebendo 4 vezes consecutivas o prêmio tesoura de ouro. Expert em químicas capilares, colorimetria, mechas e tratamentos.

Fundadora do Cláudia Guimarães Coiffeur. Dona de uma personalidade forte e essência única, deixa sempre alegria e autenticidade por onde passa. Ama incentivar as pessoas ao seu redor e mostrar que com lealdade e honestidade somos capazes de realizar tudo.