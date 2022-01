Caatinga é tema de nova exposição virtual do Museu Câmara Cascudo

O Museu Câmara Cascudo lançou nesta quinta-feira (20) a exposição virtual “Caatinga em Foco: Biodiversidade, Ciência e Preservação”. O trabalho está disponível no site do MCC.

A ação é resultado de um projeto de extensão coordenado pela professora do departamento de Farmácia da UFRN, Raquel Giordani, e pela estudante do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Letícia Godim, e é financiado pelo edital de Museologia e Memória da Pró-reitoria de Extensão (Proex).

A nova exposição oferece um ambiente virtual onde o visitante poderá conhecer o único bioma exclusivamente brasileiro, a floresta semiárida da Caatinga. Com uma rica biodiversidade, com fauna e flora pouco exploradas pela ciência, o bioma é tema central da exposição, que nos convida a uma jornada de aprendizado e estímulo à preservação, alertando para os riscos da desertificação, desmatamento e a extinção de espécies na região, além de destacar o potencial para as pesquisas de produtos naturais com importância para a saúde humana.

Além dos docentes e pesquisadores do projeto, a exposição contou com a participação de especialistas do Museu Câmara Cascudo nas áreas de museologia e educação e o apoio de professores do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia, além de estudantes e pesquisadores das áreas de Arquitetura e Farmácia.

G1 RN