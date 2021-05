Bueiro rompe e provoca buraco na RN-118 no trecho entre Jucurutu e São Rafael

Durante o final de semana, um bueiro rompeu e provocou a abertura de um grande buraco na RN-118, na região Oeste Potiguar. Além de interditada, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) anunciou que a via permanecerá fechada por três dias enquanto o conserto é realizado.

O caso ocorreu no trecho entre Jucurutu e São Rafael. De acordo com o DER-RN, o incidente foi provocado pelas chuvas dos últimos dias. Segundo o diretor do órgão, Manoel Marques, o rompimento provavelmente foi causado pelo movimento da água entre os tubos do bueiro, ou por baixo deles, resultando no carreamento de material e erosões, o que danificou a rodovia.

A RN-118 liga o Rio Grande do Norte de norte a sul, começando em Macau e indo até Ipueira, no limite com a Paraíba. Faz a conexão entre o Seridó, o Vale do Açu e o Oeste à BR-226, em Jucurutu, por onde passam carregamentos de petróleo, cerâmica, ferro, fruticultura, sal e confecções. A via cruza também os municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Ipanguaçu, São Rafael, Jucurutu, Caicó e São João do Sabugi, totalizando 223 km.

A estrada havia sido reconstruída recentemente pelo Governo do RN, que investiu nessa e em outras rodovias, R$ 168 milhões através do acordo de empréstimo com o Banco Mundial.