Bruno Câmara é empossado Corregedor Geral da DPERN para o biênio 2024/2026

Tomou posse, nesta quarta-feira (17), no cargo de Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, o Defensor Público Bruno Câmara. Ele assume o lugar anteriormente ocupado pelo também Defensor Público Bruno Henrique Branco.

Em seu discurso de despedida, Bruno Branco parabenizou o novo Corregedor e reforçou a importância do trabalho exercido pela Defensoria. “Hoje, muito mais do que uma despedida, deve ser um momento de comemoração, pois temos aqui a renovação de um espírito que une a todos de que a Defensoria Pública necessita ser cada vez melhor para as pessoas que tanto precisam do nosso trabalho e dos nossos serviços”, disse.

Bruno Câmara, recém-empossado, garantiu fortalecer o atendimento de qualidade realizado pela DPERN. “O papel da Corregedoria é buscar os assistidos, ouvir seus anseios, procurar alternativas para as situações que eles estão vivenciando e auxiliar os colegas no enfrentamento dessas demandas. Agora, investido no cargo de corregedor, tentarei aprimorar os serviços prestados à população, sem descurar do cuidado e do zelo”.

Em último momento, o Defensor Público Geral Clístenes Gadelha elogiou o trabalho desenvolvido pelo Defensor Público Bruno Henrique, desejando sucesso ao novo ocupante do cargo. “Sei que todo e qualquer desafio gera dúvidas e medo, mas tenho a certeza que Vossa Excelência desempenhará com maestria esse papel, como bem executa os outros papéis de sua vida. Tenho certeza que a Corregedoria vai estar em boas mãos e que os nossos assistidos(as), defensores(as), servidores(as) e colaboradores(as) vão poder se orgulhar de quem está a ocupar o cargo”, ressaltou.

Também estiveram presentes o Subdefensor Público Geral, Marcus Alves, o presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do RN (ADPERN), Rochester Araújo, os membros do Conselho Superior Cláudia Queiroz, Igor Araújo, Pedro Amorim e Rodrigo Lira, os defensores públicos Paula Braz, Renata Maia, Fabíola Maia, Anna Karina Oliveira, Joana D’arc Carvalho, Erika Souza, Odyle Gomes, José Wilde Júnior e Leandro Dias, além de familiares do novo Corregedor e servidores da DPERN.