Britânicos beberão mais de 50 milhões de litros de cerveja no Jubileu da Rainha, mas conta da festa será alta

Londres – Os quatro dias de festa para celebrar o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth, com feriados na quinta e na sexta que se juntaram ao fim de semana, estão fazendo a alegria do comércio e da indústria. Um real alívio em meio à atual crise de aumento de custo de vida e depois de um período de trevas por causa do lockdown da covid.

Uma estimativa realizada em conjunto por quatro organizações do setor de hospitalidade e entretenimento apontou que os quatro dias para celebrar os 70 anos da monarca no trono provocarão um salto de 22% no comércio, injetando na economia nada menos do que £ 2 bilhões (mais de R$ 12 bilhões).

Estima-se que mais de 90 milhões de pints de cerveja (copos com capacidade de 568 ml) serão bebidos no período. Achou muito? Pois os brindes com champanhe consumirão 114 taças por minuto – quase duas por segundo.

Jubileu da rainha faz alegria de hotéis, restaurantes e pubs

Mas há quem critique os investimentos com dinheiro público para financiar os eventos e o preço dos feriados para a economia. Não é o caso do setor de hospitalidade.

As quatro organizações autoras do estudo – UKHospitality, British Institute of Innkeeping, British Beer and Pub Association (BBPA) e Hospitality Ulster – dizem que os £ 2 bilhões extras representarão 25% a mais do que os pubs, bares e restaurantes poderiam esperar ganhar num período normal de quinta a domingo num mês de junho.

O comunicado conjunto diz: “Ainda há muitos obstáculos que as empresas precisam superar no caminho de volta à lucratividade – aumento de custos, crise de pessoal, aluguel em alta e muita burocracia – mas esses quatro dias farão maravilhas para o faturamento e para o moral dos funcionários.”

O texto acrescenta: “É também um momento maravilhoso para milhões de pessoas a quem foi negada a oportunidade de socializar com amigos e familiares por muito tempo, e sentimos que a população tem um desejo reprimido de sair e divirta-se.”

De acordo com a BBPA, só o consumo de cerveja ao longo dos quatro dias equivalerá a um impulso de £ 150 milhões para a indústria e uma injeção de £ 29 milhões para o Tesouro.

Aldo De Luca

Jornalista brasileiro radicado em Londres, co-fundador e articulista de MediaTalks by J&CIa. Fa parte da FPA London (Foreign Press Association).