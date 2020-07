Briga de casal termina com mortes em praia da Grande Natal

Uma briga de casal terminou em mortes nesta quinta-feira (16) em uma residência em Genipabu, praia localizada no município de Extremoz, na Grande Natal. Marido e mulher morreram após uma briga a golpes de faca entre eles.

Ainda não se sabe qual foi o motivo da briga que resultou na tragédia. As informações são do Blog do BG.

Informações preliminares dão conta que a mulher ainda chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher foi identificada como Karenine Rêgo, de 49 anos, enquanto o homem, de 62 anos, foi reconhecido como Luiz Guilherme.

A Polícia Militar esteve no local, assim como o ITEP, para perícia e recolhimento dos corpos.

O Fotografo Giovanni Sérgio, irmão de Karenine Rêgo, que perdeu a vida nesta quinta-feira na Praia de Genipabu deixou um depoimento no BlogdoBG.

Na mensagem de Giovanni, ele deixa claro o que toda a família e amigos de Karenine sabia, que ela vivia um relacionamento totalmente abusivo, por muitas vezes agredida e silente.

O mais importante da mensagem é o ALERTA, até quando mulheres vão se sujeitar a viver esse tipo de relacionamento? Quantas situações como essa ainda vamos ter que assistir e presenciar?

O nosso estado tem um dos maiores índices de violência doméstica, e a sociedade por incrível que pareça, grande parte dela, assisti isso sem se dar conta da gravidade.

Karenine, que deus o guarde em muito bom lugar. Vivemos a época áurea de Genipabu juntos, nos encontrando no Genipatota, nos Forrós diários, nos assalto de carnaval, você sempre calada, serena, chegamos até mesmo ir a seu convite na casa da sua mãe, dona Lolita, a mesma que você perdeu sua vida ontem.

FICAM AS LEMBRANÇAS e o ALERTA.

Segue a mensagem do irmão e fotografo Giovanni Sérgio:

“Está “tragédia em Genipabu” não foi resultado de uma única briga doméstica , mas, sim, um desfecho trágico de uma relação abusiva , uma modalidade atroz e covarde que é o crime de ódio baseado no gênero e na violência contra a mulher no ambiente doméstico. Perdi uma irmã, mulher que por anos foi vítima silenciosa do menosprezo pela condição feminina e que em ato final reagiu ao agressor.

Na nossa dor um alerta para que homens lutem e mulheres reajam a essa brutalidade persistente pautada no ódio em função do gênero.

Com informações do Portal GrandePonto