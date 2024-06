Bráulio Bessa no polo poeta Antônio Francisco

O poeta, cordenalista, declamador e palestrante Bráulio Bessa se apresenta nesta quarta-feira (26) no polo poeta Antônio Francisco, durante o Mossoró Cidade Junina.

Será às 20h no Memorial da Resistência.

Vendo os “versos se bulir” desde muito cedo, aos 14 anos Bráulio Bessa, do Alto Santo, interior do Ceará, rabiscava nos cadernos da escola seus primeiros versos. Tendo como principal fonte de inspiração a poesia de Patativa do Assaré, ele também versava à sua maneira dos afetos e da vida no sertão.

Em 2012 com a criação de uma página na internet, sua poesia alçou voos distantes e seu cantar encantou todo o Brasil.

Ultrapassando a marca de 100 milhões de visualizações em seus vídeos, o poeta também é lembrado pela participação semanal no programa da Rede Globo Encontro.

Disseminando sua poesia aos quatro cantos, Bráulio é considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina no mundo.