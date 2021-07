Brasileiro: Sport recebe Fluminense na Ilha do Retiro

Por Rodrigo Ricardo – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro

O Sport recebe o Fluminense, neste sábado (10) a partir das 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. O Leão de Pernambuco chega ao confronto em meio a uma fase complicada, sem vencer há seis partidas e sendo o primeiro time da Zona do Rebaixamento. Já o Tricolor busca uma vitória que lhe permita se aproximar dos primeiros colocados.

O Sport, que ocupa a 17ª posição com 7 pontos, vem de um empate de 1 a 1 com o Atlético-GO. Porém, o técnico Umberto Louzer acredita demais em um triunfo jogando em Recife: “Que possamos, dentro de casa, conquistar a vitória. As vitórias têm escapado de nossas mãos por detalhes e vamos resolver isto e dar um salto na tabela”.

Fora de campo, o Leão vive uma crise entre elenco e diretoria por conta de salários atrasados. No dia 15 de julho o clube elegerá um novo presidente.

Desfalque de Fred

O Fluminense também tem problemas para a partida. Contundido, o atacante Fred não joga e o uruguaio Abel Hernandez, provável substituto do artilheiro, faz tratamento intensivo para se recuperar de dores no calcanhar.

Logo após o empate sem gols com o Ceará, o técnico Roger Machado adiantou que poupará alguns atletas pensando no jogo da próxima terça (13) contra o Cerro Porteño (Paraguai), válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

“O certo é que vamos segurar alguns jogadores. Não gosto de usar a palavra priorizar, porque fica parecendo que estamos desprestigiando o campeonato e o adversário, mas precisamos fazer escolhas”, declarou o treinador do Tricolor Carioca, que está na 11ª colocação do Brasileiro com 14 pontos.