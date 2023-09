Brasileiro foragido nos EUA é avistado por moradores e está armado com rifle

Por g1

O brasileiro que fugiu da cadeia nos Estados Unidos após ser condenado à prisão perpétua foi avistado por moradores do estado da Pensilvânia na noite desta segunda-feira (11), de acordo com a imprensa americana. Autoridades afirmaram que ele está armado com um rifle. Um cerco foi montado na região.

Danilo Cavalcante foi condenado por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão. O crime aconteceu em abril de 2021, na cidade de Phoenixville. No dia 31 de agosto, ele conseguiu escapar da prisão. Desde então, buscas são feitas.

A CNN norte-americana afirmou que Danilo foi avistado por moradores em uma região que fica a cerca de 32 quilômetros da prisão de onde ele fugiu. Já a rede CBS acrescentou que os relatos foram feitos por volta das 23h — meia-noite desta terça-feira (12), em Brasília.

De acordo com a imprensa norte-americana, a polícia espera prender Danilo nas próximas horas. As autoridades pediram para que os moradores procurem por abrigos seguros e acionem o serviço de emergência caso tenham informações sobre o fugitivo.

“Os residentes da área são solicitados a trancar todas as portas e janelas, proteger os veículos e permanecer em casa. Não se aproxime”, publicou a polícia em uma rede social.