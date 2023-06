Brasileirão: Botafogo volta a jogar bem, vence Fortaleza e abre cinco pontos na liderança

CNN BRASIL

O Botafogo segue com sua bela campanha no Campeonato Brasileiro de 2023. Neste sábado (10), no Nilton Santos, o time carioca venceu o Fortaleza por 2 a 0 e voltou a abrir cinco pontos na liderança.

Os dois gols foram marcados pelo atacante Tiquinho Soares, artilheiro isolado do Brasileirão, com oito em dez partidas.

Foi a sexta vitória em seis partidas disputadas em casa, diante de sua torcida, do Alvinegro nesta edição do Brasileirão.

Agora o Botafogo chega a 24 pontos e vai para a pausa pela Data Fifa como líder isolado. O Palmeiras, que encara o São Paulo neste domingo, às 16h, no Morumbi, pode voltar a diminuir a diferença para dois pontos, caso vença o clássico.

Já o Fortaleza para nos 14 pontos e cai para a 10ª posição da tabela, ultrapassado pelo Cruzeiro, que empatou com o Bahia na rodada.

Com a paralisação do futebol nacional para a Data Fifa, os times de Luís Castro e Pablo Vojvoda só voltam a campo daqui a duas semanas pelo Campeonato Brasileiro. No dia 21 de junho, quarta, o Fortaleza visita o Cruzeiro, no Mineirão. O Botafogo, no dia 22, enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Botafogo controla o jogo

A primeira etapa teve um Botafogo dono das ações ofensivas desde o apito inicial. Confiante e confortável em seu plano de jogo, o Alvinegro teve paciência para encontrar os espaços e criou oportunidades seguidas.

Cuesta, em cobrança de falta, foi quem levou mais perigo ao adversário, mas Rafael, Adryelson e Tiquinho Soares obrigaram o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, a trabalhar.

O gol do Botafogo parecia questão de tempo. E assim foi. Já nos acréscimos, Marlon Freitas cruzou procurando Eduardo, mas o desvio de Brítez deixou a bola à feição de Tiquinho Soares. O camisa 9 dominou com tranquilidade e chutou no cantinho, abrindo o placar aos 48.

Olé, aplausos e liderança

O time de Vojvoda voltou melhor e, em 10 minutos, produziu mais do que em toda primeira etapa. Lucas Perri fez ótima defesa em finalização de Thiago Galhardo, com Pochettino chutando o rebote para fora, aos nove. Aos 13, foi a vez de Caio Alexandre ter boa oportunidade, mas concluir muito mal.

O técnico Luís Castro, então, colocou Victor Sá e Segovía em resposta. No lance seguinte, Titi botou a mão na bola e o pênalti foi marcado. Tiquinho Soares foi para a cobrança e bateu mal, mas Lucero foi ainda pior ao tentar afastar o rebote da defesa de João Ricardo. Na segunda chance, o atacante não perdoou, e o Botafogo ampliou a vantagem aos 18: 2 a 0 e vitória encaminhada no Nilton Santos.

O segundo gol praticamente pôs fim à reação do Fortaleza, que não voltou a ameaçar Lucas Perri. O Botafogo, por sua vez, perdeu chances de ampliar, sendo a melhor delas em chute de Victor Sá. Os minutos finais foram marcados pelos gritos de “olé” e aplausos da torcida para o líder do Brasileirão.

Botafogo 2 x 0 Fortaleza

Botafogo: Lucas Perri; Rafael (Di Placido), Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Júnior Santos (Matias Segovía), Luis Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga (Yago Pikachu), Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules (Zanocelo), Caio Alexandre (Zé Welison), Pochettino e Calebe (Silvio Romero); Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Gols: Tiquinho Soares (48’/1ºT e 18’/2ºT), do Botafogo.

Cartão amarelo: Rafael, Eduardo, Tiquinho Soares e Luís Castro (Botafogo); Thiago Galhardo, Caio Alexandre, Zé Welison (Fortaleza).

Renda: R$ 953.260,00.

Público: 17.291 pagantes / 19.594 presentes.

Motivo: jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Data e horário: 10 de junho de 2023, às 21h (de Brasília).

Local: Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-GO.

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha-GO e Victor Hugo Imazu dos Santos-PR.

Árbitro de vídeo: Daiane Muniz-SP.