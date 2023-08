Brasileira lança livro nos EUA com prefácio de Sharon Stone sobre exaustão de mulheres

Cleide Klock, correspondente da RFI em Los Angeles

Em “Unleashed”, Suzana conta sua própria história de vida e a partir daí tenta inspirar e empoderar mulheres para terem um novo olhar sobre suas trajetórias, e principalmente nunca se esquecer de cuidar de si antes de tudo.

Segundo a escritora, não importa o país, nem a classe social, as dores carregadas pelas mulheres são universais. “São sempre as mesmas três dores: a exaustão, a opressão e a solidão que a gente sente. Não importa se você está milionária, você está exausta. Porque a gente não está dando limite para o outro. A gente precisa entender que o empoderamento em primeiro lugar é sedimentar o seu terreno, não é fazer o terreno dos outros. Então acho que essa é a mensagem mais potente do livro”, conta Suzana, que atuou nos filmes “De Perto Ela Não É Normal” (2020), “Tropa de Elite” (2007), dentre vários outros e mais de 30 produções de TV, entre novelas e seriados.

Para trazer a publicação ao país, segundo a escritora, foi feita uma pesquisa de mercado na qual foram constatadas essas similaridades. “A editora contratou um grupo de leitoras para entender se esse livro iria ter aderência no público daqui, com mulheres americanas e latinas. O feedback foi muito bom, porque elas gostaram muito, o livro realmente falou com esse público. Aí eu me encorajei em realmente ir adiante, então é uma tradução, mas eu refiz o livro. A gente traduziu o “Dona de Si” por ano “Unleashed”, que é essa mulher livre que vai atrás da própria vida, ela se cuida em primeiro lugar para depois cuidar dos outros. É uma mulher muito consciente de que ela está viva e não que a vida a está atropelando”, conta a escritora.

O livro chega aos Estados Unidos com o selo da editora Webook, com sede em Los Angeles e que tem no comando mulheres brasileiras. “Esse livro tem uma parte teórica na qual eu conto várias histórias minhas para exemplificar o que eu estou falando, e tem uma parte prática. Porque a gente já entendeu o que é estar empoderada, o que é ter dinheiro, ter sucesso, escolher a própria vida. Agora, a gente vai continuar fazendo as coisas para continuar exausta ou a gente vai colocar limites?”, indaga.

“Instinto feminino”

A atriz Sharon Stone (“Instinto Selvagem”, “Cassino”) assina o prefácio do livro. “Neste momento específico da história, estamos todas mais uma vez avançando na questão sociopolítica de nosso próprio valor e dignidade. O significado de nosso próprio propósito humano. Estamos, como mulheres, simplesmente aqui para servir a agenda masculina? (…) Este é um momento para aumentar nosso próprio senso de orgulho de nós mesmas; conhecendo o poder da comunicação que compartilhamos enquanto unimos nossas forças naturais. É imperativo que reconheçamos nossa capacidade de nos tornar um grupo (…). Isso deve estar na vanguarda de nossa consciência”, publicou a atriz americana indicada ao Oscar pela atuação em “Cassino”.

Suzana conta que nunca encontrou Sharon Stone e que a atriz escreveu o prefácio por ter se conectado com o conteúdo.