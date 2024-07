Brasileira diz que não desistiu da eutanásia: ‘Se a dor reduzir 60%, eu desisto’

Band

A estudante mineira Carolina Arruda Leite, de 27 anos, que ficou conhecida ao abrir uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para fazer eutanásia na Suíça, disse nesta quarta-feira (10) ao Bora Brasil que, embora tenha iniciado um novo tratamento para dores, ainda não desistiu de passar pelo procedimento no país europeu.

Carolina convive há 11 anos com a neuralgia do trigêmeo bilateral, uma condição rara considerada a mais dolorosa do mundo. A síndrome causa choque elétricos no rosto equivalentes ao triplo da carga de uma rede 220 volts. Nesta semana, ela se internou na Clínica da Dor da Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, para passar por um novo tratamento.