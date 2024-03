Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo com resultado do PIB de 2023

Um levantamento da consultoria Austin Ratings — com base nos dados preliminares de PIBs em valores correntes que já foram divulgados por 54 países — mostra que o Brasil ultrapassou o Canadá e a Rússia, para ocupar a 9ª posição do ranking, com um PIB de US$ 2,17 trilhões no ano passado.

Em 2022, o país foi a 11ª maior economia do mundo, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os Estados Unidos continuam liderando o ranking.

No ano passado, os EUA chegaram a um PIB de US$ 26,9 trilhões, seguidos pela China, com US$ 17,7 trilhões, e Alemanha, com US$ 4,4 trilhões.

Confira, abaixo, a lista das 10 maiores:

Estados Unidos: US$ 26,9 trilhões

China: US$ 17,7 trilhões

Alemanha: US$ 4,4 trilhões

Japão: US$ 4,2 trilhões

Índia: US$ 3,7 trilhões

Reino Unido: US$ 3,3 trilhões

França: US$ 3 trilhões

Itália: US$ 2,18 trilhões

Brasil: US$ 2,17 trilhões

Canadá: US$ 2,11 trilhões

Além do Brasil, o próximo país latino-americano na lista de maiores economias do mundo é o México, na 12ª posição, com um PIB de US$ 1,81 trilhão.