Brasil ultrapassa Canadá e se torna 9ª maior economia do mundo, afirma FMI

Divulgada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), a mais recente edição do World Economic Outlook (Perspectiva Econômica Mundial) destaca o Brasil como a nona maior economia global em 2023, com um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em US$ 2,13 trilhões. Essa classificação representa um avanço significativo, ultrapassando o Canadá, que possui um PIB previsto de US$ 2,12 trilhões.

Os Estados Unidos, a China e a Alemanha mantêm-se como as maiores economias do mundo, de acordo com as análises apresentadas no relatório do FMI.

Já em outubro, o organismo internacional havia antecipado a possibilidade de o Brasil ocupar a nona posição no ranking econômico global ao final deste ano. Vale ressaltar que o Brasil deixou a lista das dez maiores economias do mundo em 2020 e, no ano passado, ocupava a 11ª posição.

Confira as 20 maiores economias do mundo em 2023

Estados Unidos – US$ 26,95 trilhões

China – US$ 17,7 trilhões

Alemanha – US$ 4,43 trilhões

Japão – US$ 4,23 trilhões

Índia – US$ 3,73 trilhões

Reino Unido – US$ 3,33 trilhões

França – US$ 3,05 trilhões

Itália – US$ 2,19 trilhões

Brasil – US$ 2,13 trilhões

Canadá – US$ 2,12 trilhões

Rússia – US$1,86 trilhão

México – US$1,81 trilhão

Coreia do Sul – US$1,71 trilhão

Austrália – US$1,69 trilhão

Espanha – US$1,58 trilhão

Indonésia – US$1,42 trilhão

Turquia – US$1,15 trilhão

Holanda – US$1,09 trilhão

Arábia Saudita – US$1,07 trilhão

Suíça – US$ 905 bilhões