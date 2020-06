Brasil ultrapassa a marca de 500 mil casos de covid-19 e mortes são mais de 29 mil

Balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo (31), mostra que o Brasil alcançou 514.849 casos de covid-19. Foram 16.409 confirmações nas últimas 24 horas. As mortes chegaram a 29.314, com 480 novos óbitos desde a última atualização.

Estão em acompanhamento 278.980 pacientes e 206.555 estão recuperados.

São Paulo continua como o estado com mais infecções, com 109.698 casos. O governador João Doria (PSDB) anunciou um plano para reabertura das atividades econômicas nessa semana. O total de óbitos no estado é 7.615.

Em seguida está o Rio de Janeiro com 53.388 casos de covid-19 e 5.344 mortes. O Ceará tem 48.489 casos e 3.010 óbitos.

O que é coronavírus?

É uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em animais como em humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de resfriados comuns, como a síndrome respiratório do Oriente Médio (MERS), a crises mais graves, como a síndrome respiratória aguda severa (SRAS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença covid-19.

Brasil de Fato