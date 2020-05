Brasil ultrapassa 100 mil casos de covid-19 e chega a 7.025 mortes

O Brasil chegou, neste domingo (3), a 101.147 mil casos confirmados de covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram 4.588 novos infectados.

Foram registradas 7.025 mortes, um acréscimo de 4% em relação à última divulgação. Segundo o ministério, 1.364 óbitos estão em investigação.

As hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentaram 531% em 2020 na comparação com igual período de 2019.

São Paulo segue como o estado com maior número de casos, com 31.772 infectados e 2.627 mortes. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 11.139 casos e 1.019 mortes.

Pernambuco ultrapassou o Ceará no total de infecções. O estado tem agora 8.643 casos e 652 mortes. O Ceará, por sua vez, registra 8.730 casos e 663 mortes. O estado do Amazonas tem 6.683 pessoas infectadas e 548 óbitos.

O que é coronavírus?

É uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em animais como em humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de resfriados comuns, como a síndrome respiratório do Oriente Médio (MERS), a crises mais graves, como a síndrome respiratória aguda severa (SRAS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença covid-19.

Como ajudar a quem precisa?

A campanha “Vamos precisar de todo mundo” é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da covid-19. De acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação.

