Brasil tem quase 440 mil infectados e mortes por covid-19 se aproximam das 27 mil

O número de infectados pelo coronavírus no Brasil está próximo a meio milhão e o país segue como segundo na lista das nações com mais casos no mundo. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registradas 438.238 contaminações. O curva de óbitos por causa da covid-19 também continua crescendo. Segundo os registros são 26.754 mortos até o momento. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.156 mortes e mais de 4,2 mil seguem em investigação.

Cooperação e multilateralismo ajudam China a se recuperar, avalia cientista político

O estado com maior número total de ocorrências é São Paulo, com 95.865 pacientes. Quase 7 mil pessoas morreram na região por conta da pandemia. Em todo o Brasil há uma tendência de interiorização da doença. Nesta semana o Ministério da Saúde divulgou que 67,7% das cidades brasileiras têm a presença do vírus. Há um mês essa índice estava em 30,9%. Na região Norte mais de 80% das cidades já registram casos. Ainda de acordo com o Ministério.

Em SP, bairros com maior mortalidade por covid-19 estão no centro “pobre”

Síndrome Respiratória Aguda

Nesta quinta-feira (28) a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou os resultados mais recentes do relatório InfoGripe. O estudo indica que a tendência de crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) se mantém. A síndrome é uma das principais consequências do coronavírus.

Subnotificação: mortes por síndrome respiratória aguda aumentaram mais de 1.500%

Entres os dias 17 e 23 de maio foram mais de 120 mil casos reportados. Em mais de 90% deles foi identificada a presença do SARS-CoV-2 , que causa a covid-19. São mais de 23 mil casos de mortes pela síndrome em 2020. No ano passado esse número não passou de 600. A SARS-CoV-2 foi registrada em 97.4% .

O que é coronavírus?

É uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em animais como em humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de resfriados comuns, como a síndrome respiratório do Oriente Médio (MERS), a crises mais graves, como a síndrome respiratória aguda severa (SRAS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença covid-19.

:: Minuto a minuto | Coronavírus no Brasil ::

Como ajudar quem precisa?

A campanha “Vamos precisar de todo mundo” é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da covid-19. De acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação.

Brasil de Fato