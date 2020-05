Brasil tem 496 mortes por coronavírus em um dia e casos chegam a mais de 162 mil

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo (10), o Brasil registrou 496 novos óbitos por covid-19 em 24 horas, totalizando 11.123 registros oficiais de mortes causadas pelo novo coronavírus. No entanto, o número ainda pode estar subnotificado, já que, segundo o Ministério, aos finais de semana as equipes dos estados e municípios trabalham com pessoal reduzido, o que impacta na quantidade de testes aplicados.

No período de um dia, o país apresentou 6.760 novos casos de covid-19, totalizando 162.699 casos. A taxa de letalidade do vírus no país se mantém em 6,8%.

O Estado de São Paulo concentra o maior número de registros, com 45.444 casos e 3.709 mortes. Na sequência, o Rio de Janeiro tem 17.062 casos confirmados de covid-19 e 1.714 óbitos.

O país é o sexto em número de mortes pelo coronavírus em todo o mundo, de acordo com a plataforma da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, com maior taxa de letalidade na América do Sul, segundo um estudo realizado pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS).

No último sábado, enquanto o país ultrapassava as 10 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), dedicou o dia ao lazer e distração, em um passeio de jet ski no Lago Paranoá, em Brasília. O site Metrópoles publicou fotos e vídeos do passeio que mostram mais de seis pessoas em volta do presidente sem máscaras. A assessoria da Presidência disse que, por se tratar de uma agenda privada, nenhuma informação sobre o evento será divulgada à imprensa.

O que é coronavírus?

É uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em animais como em humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de resfriados comuns, como a síndrome respiratório do Oriente Médio (MERS), a crises mais graves, como a síndrome respiratória aguda severa (SRAS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença covid-19.

Como ajudar quem precisa?

A campanha “Vamos precisar de todo mundo” é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da covid-19. De acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação.

