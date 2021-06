Brasil passa pela Itália e se garante na semifinal da Liga das Nações

Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e Rádio Nacional – São Paulo

Na tarde desta segunda-feira (21), a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Itália por 3 sets a 1 (25/19, 32/30, 22/25 e 25/20) na abertura da quinta e última semana da fase classificatória da Liga das Nações, realizada na cidade de Rimini, na Itália. Com o resultado, a equipe obteve a 12ª vitória em 13 jogos, se manteve na liderança e se garantiu na semifinal do torneio com duas rodadas de antecedência.

Essa foi a primeira partida do central Lucão na Liga das Nações desta temporada. “Estou feliz de ter voltado. Tinha muito tempo que não jogava uma partida oficial e é bom saber que o grupo cresce em momentos difíceis como tivemos na partida de hoje. Sentimos algumas dificuldades, principalmente na transição de contra-ataques, começamos errando muito saques, mas conseguirmos nos recuperar e apresentamos um bom voleibol. Agora vamos com tudo jogar essa fase final”, disse o campeão olímpico à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Mesmo com a volta de Lucão, que retornou após cumprir suspensão, o destaque da equipe foi o ponteiro Lucarelli. O atacante marcou 21 pontos. Logo na sequência, apareceu o também ponteiro Leal, com 20 acertos.

O time verde e amarelo volta à quadra nesta terça-feira (22) para enfrentar a Alemanha, às 14h30 (horário de Brasília). Na quarta (23), o adversário será a Rússia, às 16h.