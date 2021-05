Brasil passa das 440 mil mortes pela Covid-19

O Brasil passou da marca de mais de 440 mil mortes provocadas pela pandemia da Covid-19. O último boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira (19), mostra mais 2.641 vidas perdidas para a Covid-19, chegando ao total de 441.691 óbitos em decorrência da doença.

Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Distrito Federal são as cinco unidades da federação com mais mortes, proporcionalmente à população. Por outro lado, Maranhão, Bahia e Alagoas são os estados com menos óbitos a cada 100 mil habitantes.

Entre os dois últimos boletins da Saúde, foram registrados ainda 79.219 novos diagnósticos positivos, somando ao registro de 15,8 milhões de brasileiros que já foram infectados nesta pandemia.

Ainda há mais de um milhão de pessoas no país com o vírus ativo, lutando contra a doença. O número de curados chegou a 14,3 milhões, o que equivale a 90,6% do total de pessoas já contaminadas.

Fonte: Brasil 61