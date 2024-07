Brasil nas Olimpíadas em Paris: veja a agenda do dia 31/07

A seleção feminina de futebol podia já sentir a vaga nas quartas em suas mãos, mas sofreu virada brutal das japonesas por 2 a 1, nos acréscimos do segundo tempo, no domingo. Com o resultado, a equipe precisa vencer ou empatar com a Espanha, atual campeã mundial e líder do grupo C. Em caso de derrota, as brasileiras vão precisar contar com a derrota da Nigéria para o Japão, para se classificarem como uma das melhores terceiras colocadas.

Marta e Jheniffer comemoram gol do Brasil sobre o Japão — Foto: Reuters