Brasil já registra 502 mil mortes e 17,9 milhões casos acumulados de Covid-19

Poucos dias após bater meio milhão de mortes pela Covid-19, o Brasil já registra 502.586 óbitos e 17.966.831 casos acumulados da doença. Em apenas 24 horas, foram contabilizados 38.903 casos e 761 novos óbitos. Os dados foram compilados ao final do dia 21 de junho pelo Ministério da Saúde, com informações fornecidas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Do total de casos, 16.288.392 pessoas já se recuperaram e 1.175.853 estão em acompanhamento médico.

São Paulo é o estado com maior número de mortes pela Covid-19 (122.258), seguido por Rio de Janeiro (54.267), Minas Gerais (44.583) e Rio Grande do Sul (30.450). Em número de casos, São Paulo também lidera (3.587.646), seguido por Minas Gerais (1.739.929), Paraná (1.217.064) e Rio Grande do Sul (1.183.398).

Os dados são atualizados diariamente na plataforma Localiza SUS.

Fonte: Brasil 61