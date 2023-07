Brasil faz último treino em Brisbane antes de embarque para Adelaide

A seleção brasileira realizou neste sábado (22) o seu último treino em Brisbane (Austrália) antes da sua estreia na Copa do Mundo de futebol feminino. O primeiro compromisso do Brasil na competição será contra o Panamá, a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (24) no Estádio Hindmarsh, em Adelaide.

A técnica sueca Pia Sundhage aproveitou a atividade deste sábado para trabalhar conceitos defensivos e ofensivos com as jogadoras. Na parte final do treino foi realizado um coletivo, no qual a treinadora começou a esboçar a equipe titular que medirá forças com o Panamá.

Também neste sábado a meio-campista Kerolin concedeu uma entrevista coletiva na qual expressou sua expectativa de uma boa estreia da seleção no Mundial: “O Brasil vem muito forte e muito estruturado. Acho que não tem muito clima ou a temperatura, não é algo do tipo que vai nos fazer menos ou mais. Acho que estamosmuito bem preparadas fisicamente para chegar e apresentar um futebol alegre, ousado e com muita garra”.

Após o treino realizado neste sábado, o Brasil embarca para Adelaide, onde realizará o último treino oficial antes da estreia.

Agência Brasil