Brasil enfrenta Inglaterra na estreia de Dorival

O lendário estádio de Wembley, em Londres, recebe um clássico do futebol mundial na tarde deste sábado. Inglaterra e Brasil se enfrentam às 16h (de Brasília), em amistoso que marca a estreia do técnico Dorival Júnior no comando da seleção.

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, do sportv e do ge.

O Brasil, quinto colocado no ranking de seleções da Fifa, faz sua primeira partida em 2024 tentando se recuperar do péssimo desempenho no último ano. O time pentacampeão do mundo vem de três derrotas seguidas, para Uruguai, Colômbia e Argentina.

Já a Inglaterra, terceira colocada no ranking Fifa, está invicta desde que caiu nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar para a França. De lá para cá foram dez jogos, com oito vitórias e dois empates.

Além de voltar a vencer, o Brasil tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido em Wembley depois da reinauguração do estádio, em 2007. No total, foram 12 jogos no estádio, com dois triunfos brasileiros, três da Inglaterra e sete empates.

Inglaterra x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Veja também arbitragem e outras informações do amistoso deste sábado, em Wembley

Estádio de Wembley vai sediar amistoso entre Inglaterra e Brasil — Foto: Eddie Keogh/Getty Images

Porém, no retrospecto geral a Seleção leva vantagem: 11 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas.

A Seleção vai estrear seu novo uniforme nesta data Fifa. Neste sábado, jogará de azul. Já na terça-feira, contra a Espanha, usará pela primeira vez a nova camisa amarela.

Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de que quase 90 mil pessoas estejam presentes no amistoso.

O novo comandante da Seleção enfrentou diversos problemas em sua primeira lista de convocados. Além de não poder contar com Alisson, Neymar e outros atletas machucados, ele perdeu cinco convocados por lesão: o goleiro Ederson, a dupla de zaga titular, formada por Gabriel Magalhães e Marquinhos, o volante Casemiro, e o atacante Gabriel Martinelli.

Estádio de Wembley vai sediar amistoso entre Inglaterra e Brasil — Foto: Eddie Keogh/Getty Images

Porém, no retrospecto geral a Seleção leva vantagem: 11 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas.

A Seleção vai estrear seu novo uniforme nesta data Fifa. Neste sábado, jogará de azul. Já na terça-feira, contra a Espanha, usará pela primeira vez a nova camisa amarela.

Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de que quase 90 mil pessoas estejam presentes no amistoso.

Transmissão

O ge acompanha a partida em vídeo e também em tempo real (CLIQUE AQUI e acompanhe);

Globo e sportv

Escalações prováveis

Brasil – técnico: Dorival Júnior

O novo comandante da Seleção enfrentou diversos problemas em sua primeira lista de convocados. Além de não poder contar com Alisson, Neymar e outros atletas machucados, ele perdeu cinco convocados por lesão: o goleiro Ederson, a dupla de zaga titular, formada por Gabriel Magalhães e Marquinhos, o volante Casemiro, e o atacante Gabriel Martinelli.

Com tantas baixas, Dorival armou uma equipe com cinco estreantes: o goleiro Bento, os zagueiros Beraldo e Fabrício Bruno, o lateral Wendell e o meio-campista João Gomes.

Danilo será o capitão do Brasil nesta tarde.

Provável escalação: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Estádio de Wembley vai sediar amistoso entre Inglaterra e Brasil — Foto: Eddie Keogh/Getty Images

Porém, no retrospecto geral a Seleção leva vantagem: 11 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas.

A Seleção vai estrear seu novo uniforme nesta data Fifa. Neste sábado, jogará de azul. Já na terça-feira, contra a Espanha, usará pela primeira vez a nova camisa amarela.

Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de que quase 90 mil pessoas estejam presentes no amistoso.

Quem está fora: Ederson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Casemiro e Gabriel Martinelli (cortados por lesões).

Inglaterra – técnico: Gareth Southgate

Os ingleses também têm desfalques importantes. O capitão Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, continua tratando lesão no tornozelo foi descartado da partida pelo técnico Southgate, assim como Henderson, volante ex-Liverpool e no Ajax atualmente.

Além disso, os ingleses perderam Saka, atacante do Arsenal, cortado na quinta, dias depois de se apresentar com um problema no joelho. Para o lugar dele foi chamado o jovem Mainoo, de 18 anos, do Manchester United.

Outros nomes de peso da seleção inglesa já tinham ficado fora da convocação devido a lesões, como os laterais Alexander-Arnold, do Liverpool, e Trippier, do Newcastle, e o zagueiro Reece James, do Chelsea.

Provável escalação: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chilwell; Rice, Gallagher e Bellingham; Foden, Rashford e Watkins.

Quem está fora: Cole Palmer, Harry Kane e Jordan Henderson.