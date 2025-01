Brasil e México intensificam diálogo após medidas migratórias de Trump

Os governos de Brasil e México intensificaram o diálogo sobre as políticas migratórias implantadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ambos buscam entender qual será o impacto e o alcance das medidas, que podem incluir deportação em massa.

No caso do Brasil, por enquanto, não há planejamento específico de medidas.

O Itamaraty tem boa relação com o governo mexicano e como adiantou a CNN, os presidentes Lula e Claudia Sheinbaum podem conversar nos próximos dias.

Porém, fontes da Polícia Federal (PF), que trabalham com a chegada de brasileiros deportados, afirmam que podem preparar esquemas especiais para chegada de brasileiros deportados.

Já no México, abrigos provisórios são montados na fronteira para possibilidade de deportação em massa.

De acordo com o Instituto Pew Research, em 2022, 230 mil brasileiros poderiam ser considerados ilegais nos EUA.

As últimas estatísticas do Itamaraty, de 2023, apontam que a maior comunidade brasileira fora do país (2.085.000) está nos Estados Unidos.