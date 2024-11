Brasil e China assinam 37 acordos em diversas áreas como agro e tecnologia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram nesta quarta-feira (20) 37 acordos de cooperação em mais de 15 temas, como agronegócio, intercâmbio educacional, cooperação tecnológica e investimentos em diversas áreas.

As parcerias envolvem áreas de infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde e cultura.

Com forte esquema de segurança, a visita oficial de Xi Jinping é realizada após a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, onde o líder chinês também compareceu.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil há 15 anos. No ano passado, a corrente de comércio atingiu recorde de US$ 157,5 bilhões, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

De janeiro a outubro de 2024, o intercâmbio entre os países foi de US$ 136,3 bilhões. As exportações brasileiras alcançaram US$ 83,4 bilhões e as importações, US$ 52,9 bilhões, um superávit de US$ 30,4 bilhões.

Em 2023, no primeiro ano de seu terceiro mandato, Lula fez uma visita à China para fortalecer as relações com o país. Neste ano, China e Brasil completaram 50 anos de relações diplomáticas.

Nova rota da seda

Como a CNN mostrou, o Brasil resistiu à pressão da China para entrar na Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), o projeto conhecido como Nova Rota da Seda, que distribui recursos em grandes obras de infraestrutura com investimentos de cerca de US$ 1 trilhão em diversos países para ampliar a influência chinesa no mundo.

O governo brasileiro não aderiu à iniciativa de forma plena, mas assinou um protocolo sobre “sinergias” relacionados ao tema.

Visita oficial

O presidente da China foi oficialmente recepcionado por Lula às 10h no Palácio da Alvorada, onde participaram de reuniões e assinaram acordos.

Uma reunião ampliada contou com a participação de ministros; do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; do presidente indicado ao Banco Central, Gabriel Galípolo; e do embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão.

O presidente chinês deve ainda participar nesta quarta-feira de almoço oferecido por Lula e pela primeira-dama Janja Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, e de um jantar, no Itamaraty.