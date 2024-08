Brasil domina Holanda e vai às quartas do vôlei de praia em Paris

Os brasileiros Evandro Gonçalves e Arthur Lanci enfrentaram a dupla holandesa pelas oitavas de final do vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A vitória do Brasil por 2 x 0, neste domingo (4/8), leva a dupla para quartas de final, que será disputada no domingo (10/8).

A dupla holandesa não fez grandes ameaças a Arthur e Evandro, que mandou no primeiro set com os aces – foram seis. O saque brasileiro não deixava a Holanda jogar. Portanto, a primeira etapa terminou em 21 x 16 para os vitoriosos da noite francesa.