Brasil confirma 1.175 mortes e 55.155 novos casos da Covid-19 em 24 horas

Imagem de teste para detecção de Covid-19 em São Paulo.

O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (12) um total de 55.155 novos casos e 1.175 mortes pela Covid-19 registrados em 24 horas. Ao todo, o país acumula 3.164.785 casos e 1.175 mortes decorrentes do novo coronavírus.

A pasta estima que o Brasil tenha 2.309.477 recuperados da doença, o que corresponde a 73% dos que foram infectados. O boletim ainda registra outros 751.107 casos em acompanhamento.

O informativo é divulgado diariamente e abarca os casos registrados por estados e municípios em um período de 24 horas a partir das 16h do dia anterior, independentemente da data da ocorrência. Das 1.175 novas mortes, 555 aconteceram nos últimos três dias. Outras 3.454 mortes estão em investigação.

São Paulo é o estado com o maior número de casos (655.181) e de mortes (25.869). O governador paulista João Doria (PSDB) se tornou nesta quarta o 11º a testar positivo para a Covid-19.

Em entrevista à CNN, o médico infectologista David Uip, que atende Doria, disse que o governador está bem e sem sintomas.

Depois de ultrapassar o Ceará e o Rio de Janeiro, a Bahia se tornou o segundo estado brasileiro a registrar mais de 200 mil casos da Covid-19 — 203.020, com 4.135 mortes.

No Ceará, são 192.422 casos confirmados e 8.052 mortes, enquanto no Rio são 185.610 casos e 14.295 mortes. O quinto estado em número de casos é o Pará, que registra 171.878 casos, com 5.909 mortes.