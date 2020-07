Brasil completa quatro meses desde a primeira vítima da covid-19 com 72.100 óbitos

Neste domingo (12), o Brasil completou quatro meses desde o registro da primeira morte por covid-19, ocorrida no dia 13 de março. De lá pra cá, 72.100 pessoas perderam a vida para a doença, conforme dados atualizados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), sendo 641 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade mantém-se na média de 3,9%.

O número de infectados se aproxima cada vez mais da marca de 2 milhões. No toral, são 1.864.681 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Em comparação aos números de sábado (11), foram contabilizados 24.831 novos registros.

Na lista de estados com maior número de infectados, o estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar, com 371.997 casos e 17.848 mortes. Com menos da metade dos casos, no segundo lugar, Ceará contabiliza atualmente 136.785 de diagnósticos positivos e 6.868 óbitos.

O que é o novo coronavírus?

Trata-se de uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em animais como em humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de resfriados comuns, como a síndrome respiratório do Oriente Médio (MERS), a crises mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda severa (SRAS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença covid-19.

Como ajudar quem precisa?

A campanha “Vamos precisar de todo mundo” é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da covid-19. De acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação.

