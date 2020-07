Brasil chega perto das 65 mil mortes por coronavírus, de acordo com o Conass

O Brasil chegou a 64.867 mortes causadas pelo novo coronavírus hj neste domingo (5), de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass). Nas últimas 24 horas foram 602 óbitos, segundo o balanço.

Com 26.051 novos registros de sábado (4) para domingo, o número de infectados foi a 1.603.055, ainda segundo o Conass. A taxa de mortalidade é de 30,9%.

O estado com mais casos é São Paulo, com 320.179 contágios confirmados e 16.078 mortes. Em seguida, estão Ceará, com 121.464 casos e 6.441 mortes, e Rio de Janeiro, com 121.292 casos e 10.667 mortes.

O que é o novo coronavírus?

É uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em animais como em humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de resfriados comuns, como a síndrome respiratório do Oriente Médio (MERS), a crises mais graves, como a síndrome respiratória aguda severa (SRAS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença covid-19.

Como ajudar quem precisa?

A campanha “Vamos precisar de todo mundo” é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da covid-19. De acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação.

Brasil de Fato