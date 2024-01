Brasil chega a 50 vitórias na história do Torneio Pré-Olímpico

Além de garantir vaga na próxima fase do Torneio Pré-Olímpico, a seleção brasileira alcançou uma marca expressiva com a vitória de virada sobre o Equador nesta segunda-feira: chegou a 50 triunfos na história do Torneio Pré-Olímpico.

Brasil na história do Pré-Olímpico:

Jogos: 82

Vitórias: 50

Empates: 20

Derrotas: 12

Gols marcados: 162

Gols sofridos: 72

A seleção brasileira é a única que participou das 13 edições anteriores do torneio e também é a que mais vezes conquistou o título — sete no total. É a que mais jogou, a que mais venceu e a que mais marcou gols. E o Brasil não perde em compromissos válidos pelo Pré-Olímpico há 10 jogos. A última derrota aconteceu há 20 anos, na última rodada do quadrangular final de 2004: 1 a 0 para o Paraguai. Nas 10 partidas mais recentes, venceu oito e empatou duas. A seleção brasileira é a única ainda com 100% de aproveitamento em 2024. No primeiro jogo, venceu a Bolívia por 1 a 0. Depois, superou a Colômbia por 2 a 0. E nesta segunda-feira, ganhou do Equador, um dos melhores times deste Pré-Olímpico, por 2 a 1. O Brasil vai terminar a fase de grupos em primeiro lugar no Grupo A, porque não pode ser mais alcançado pelos concorrentes da chave.

O Brasil faz o seu último jogo pela primeira fase do Torneio Pré-Olímpico na próxima quinta-feira, contra a Venezuela, seleção da casa, às 20h (horário de Brasília).