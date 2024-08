Brasil atropela campeã mundial Espanha e vai à final em Paris

O Brasil voltou a brilhar e surpreender no futebol feminino da Olimpíada de Paris ao vencer a Espanha por 4 a 2, nesta terça-feira 6, em Marselha, e avançar à final para enfrentar os Estados Unidos. Com isso, a prata já está garantida.

As espanholas tinham todo o favoritismo. Afinal, a Espanha foi campeã do mundo em 2023 e a base da equipe é formada pelo Barcelona, atual bicampeão da Champions League Feminina, com a melhor do mundo Aitana Bonmatí.

A Seleção Brasileira, porém, foi valente e eficiente, assim como tinha sido nas quartas de final contra a anfitriã França, também favorita, e venceu com gols de Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin, já nos acréscimos. Paralluelo fez os gols espanhóis.

Sem Marta, Gabi Portilho assume protagonismo

Jogadora do Corinthians, Portilho assumiu a responsabilidade de conduzir o Brasil nos jogos sem a craque Marta — suspensa por duas partidas após ser expulsa contra a própria Espanha, na derrota na fase de grupos.

Gabi Portilho já havia feito o gol da vitória contra a França e, contra a Espanha, marcou o segundo do Brasil, no fim do primeiro tempo, e o deu assistência perfeita para Adriana ampliar, na etapa final.

Goleira Lorena brilha, enquanto espanhola falha

A vitória teve como ponto de partida um gol contra bizarro da Espanha logo aos seis minutos de jogo, quando a goleira Cata Coll deu um chutão que acertou Ivana Paredes e entrou.

Do nosso lado, a goleira da Seleção, Lorena, do Grêmio, foi outra protagonista, fazendo grandes defesas, incluindo uma fundamental em chute de fora da área de Alexia Putellas, ex-melhor do mundo, pouco depois de a Espanha descontar para um preocupante 3 a 1.