Bragantino vence o Corinthians com golaço e se mantém na briga pelo título

Sonhando com a conquista do título do Brasileirão, o Red Bull Bragantino foi o dono da primeira etapa e mostrou superioridade no setor ofensivo com velocidade e troca de passes. Aos 9, Sasha aproveitou cruzamento de Juninho Capixaba e cabeceou para Cássio fazer ótima defesa. Pressionado, o goleiro do Timão trabalhou mais vezes, mas nada pôde fazer no chute de Helinho, aos 28 minutos – o atacante do Massa Bruta chutou de fora da área e acertou o ângulo para marcar um golaço e abrir o placar. Em um quase replay, aos 37, Helinho quase fez outro lindo gol em finalização de longa distância, mas desta vez a bola passou perto.

Segundo tempo